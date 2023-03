El Mago Pop celebra una "función especial" tras anunciar la compra de un teatro en Estados Unidos

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ilusionista catalán Antonio Díaz, conocido como El Mago Pop, llevará a cabo este lunes una "función especial" de su espectáculo 'Nada es imposible' en el Teatre Victòria de Barcelona como colofón a los anuncios de su aterrizaje en Broadway y de la compra de un teatro en Branson (Estados Unidos).

A la función especial han asistido la modelo Martina Klein; el extenista Álex Corretja; los actores Joan Pera, Anna Castillo y Ivan Labanda; el humorista Berto Romero; los cocineros Sergio y Javier Torres, y los periodistas Toni Clapés, Bibiana Ballbè y Jordi Basté, entre otros.

El Mago Pop debutará este verano en Nueva York con una adaptación de su espectáculo 'Nothing is impossible' en el Ethel Barrymore Teather, en Broadway, que se podrá ver durante cinco semanas a partir del 17 de agosto, y ha anunciado la compra del teatro que se llamará Branson Magic Theater by Antonio Díaz, El Mago Pop, en el estado de Missouri.