Manchón (PP) acusa a Illa de dedicar 400 millones a una TV3 "del separatismo" y critica a Gras

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP catalán ha criticado este sábado que el proyecto de Presupuestos catalanes 2026 aprobados por el Govern destine unos 400 millones de euros a la Corporació, "para seguir alimentando una televisión al servicio del separatismo", y se lo ha reprochado también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El portavoz del partido en la Comisión de Control de la CCMA en el Parlament, Hugo Manchón, ha dicho en un comunicado que "mientras el PSC y sus socios se reparten el pastel presupuestario, TV3 utiliza conceptos como los 'Països Catalans' o llama 'exiliados' a prófugos".

También ha reprochado al director de TV3, Sigrid Gras, que dijera en una entrevista de 'El món de la tele' que la razón de existir de la cadena es el imaginario nacional catalán.

"Catalunya es mucho más grande que su imaginario particular, señor Gras. Empiecen a gestionar para todos o váyanse a hacer política a un partido", le ha replicado Manchón.