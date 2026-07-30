Mango colabora con Theker para desarrollar proyectos de robotización en su centro logístico

Uno de los robots inteligentes de Theker en las instalaciones de Mango - MANGO

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mango ha empezado a colaborar con Theker, startup barcelonesa especializada en robótica e inteligencia artificial, para desarrollar proyectos de robotización de procesos logísticos que contribuirán a aumentar la capacidad de su centro de distribución en Lliçà d'Amunt (Barcelona).

Esta colaboración busca automatizar procesos logísticos, incorporando robots capaces de adaptarse dinámicamente a diferentes productos y situaciones operativas, mejorando la eficiencia, la escalabilidad y la capacidad de respuesta de las instalaciones, informan ambas compañías en un comunicado conjunto.

El proyecto une el conocimiento operativo de Mango en la gestión de una cadena logística global que abastece a más de 120 mercados y la experiencia de Theker en el desarrollo de sistemas autónomos capaces de manipular objetos complejos mediante inteligencia artificial, visión por computador y aprendizaje profundo.

Además, este se enmarca en la "estrategia de innovación abierta" de Mango, centrada en identificar e impulsar tecnologías con capacidad para generar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo junto a startups de alto potencial.

La alianza se ha articulado a través de Mango Startup Studio, con el objetivo de seguir explorando soluciones avanzadas con aplicación en distintos ámbitos de la cadena de valor.

THEKER

La cofundadora y ceo de Theker Robotics, Carla Gómez, ha explicado que el objetivo de la startup "siempre ha sido desarrollar robots capaces de adaptarse a entornos reales, no al revés".

Por eso, trabajar junto a Mango les "permite validar esa visión en una de las cadenas logísticas más exigentes del sector retail y seguir acelerando el desarrollo de la próxima generación de automatización inteligente".