Mango Home inaugura una tienda en Valencia

La nueva tienda - MANGO

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mango inagura este viernes una nueva tienda física Mango Home en en el barrio del Ensanche de Valencia, para afianzar el posicionamiento de la línea de hogar en el mercado español y reforzar la oferta comercial de la zona, informa en un comunicado este jueves.

La apertura del nuevo establecimiento, alineada con los objetivos de su Plan Estratégico 4E 2024-2026, cuenta con una superficie de venta de cerca de 320 metros cuadrados y genera 15 empleos.

La directora de Mango Home, Nuria Font, ha explicado que la apertura es un paso importante para el crecimiento territorial: "Estamos apostando por el gran potencial de esta línea y, con este nuevo espacio en la calle Cirilo Amorós, acercamos nuestro universo de hogar contemporáneo y acogedor a un público cada vez más amplio".