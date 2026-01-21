El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España) - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un maquinista sevillano en prácticas es el muerto en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) de este martes por la noche, han confirmado los Mossos d'Esquadra en un comunicado este miércoles.

La policía catalana ha señalado que este martes por la noche pudo identificarse "plenamente" la identidad del fallecido y que se trata de un hombre nacido en 1998 y oriundo de Sevilla que estaba realizando su formación en prácticas en el convoy.

Han apuntado que, tras identificar su identidad, se comunicó la muerte a su familia y que este miércoles los Mossos retomarán las tareas de investigación, siguiendo trabajando "para reforzar la seguridad en el lugar del incidente y en las diferentes estaciones para gestionar cualquier incidencia".