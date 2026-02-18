Marc Puig (Puig) es "optimista" para 2026 y cree que la empresa seguirá creciendo por encima del mercado

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, se ha mostrado "optimista" con la evolución de la empresa en el actual ejercicio 2026 y ha apuntado su confianza en que seguirá creciendo por encima de la media del sector.

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa tras la presentación de resultados de 2025, ejercicio en el que la compañía obtuvo un beneficio neto ajustado de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior.

Puig ha recordado que entre 2021 y 2025 la compañía de belleza 'premium' ha superado no solo la media del sector, sino a todos sus competidores en crecimiento, y ha subrayado que es un mercado con vientos de cola y con potencial para crecer más que en otras categorías de mercado.

Preguntado por la evolución de las ventas en lo que llevamos de año, ha recordado que el final de año y la campaña de Navidades les sorprendió favorablemente, y que el primer trimestre se comparará con un periodo "muy fuerte" del año pasado y que se verá afectado por el impacto de la evolución del eurodólar, que cree que será significativo.

"Somos un poco más moderados con las perspectivas del primer trimestre, aunque optimistas de cara al año", ha explicado el presidente ejecutivo.

ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Puig ha descartado trasladar una parte de la producción a Estados Unidos para esquivar los aranceles, ya que ha señalado que el producto "viaja bien, a un coste relativamente bajo", no tiene fecha de caducidad y que la mayoría de los competidores son europeos y producen en Europa, por lo que están en las mismas condiciones competitivas.

Sobre los aranceles, ha dicho que tuvieron impacto en la segunda mitad del año, pero que han sido capaces de absorberlo.

Preguntado por China, ha recordado que es un país en el que el consumo de fragancias es "muy bajo", aunque la tendencia está variando con las generaciones más jóvenes y que la presencia de sus productos está aumentando.

Ha añadido que Asia-Pacífico es la región en la que tienen menos penetración en comparación con sus competidores, "lo que quiere decir que hay terreno por conquistar todavía".

BOLSA

Preguntado por la evolución del precio de la acción desde el debut en bolsa de la empresa en mayo de 2024, Puig ha señalado que la caída del 30% que ha sufrido es un poco mayor que la media del 24% que acumulan en el mismo tiempo sus cinco mayores competidores.

"El sector tenía unas perspectivas de crecimiento importantes y progresivamente se ha ido normalizando, y esto tiene un impacto en la perspectiva de los analistas y el mercado", ha explicado.

El presidente ejecutivo ha añadido que el mercado "no necesariamente" está valorando a la empresa como ellos creen que debería hacerlo, y ha señalado que el múltiplo de la acción no es el de la media del sector.