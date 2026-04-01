Maria Eugènia Gay asegura que Sarrià-Sant Gervasi tendrá "200 nuevos pisos sociales" en 3 años

Archivo - La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y concejal de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y concejal de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, ha asegurado este miércoles que el distrito tendrá "200 nuevos pisos sociales" en 3 años, 73 más de los que hay en la actualidad, hecho que considera la mayor inversión en vivienda del distrito en la historia.

"La oposición nos critica por no hacer nada, pero los datos hablan por sí solos: en los dos primeros años invertimos 32,8 millones. En la etapa de Trias, en la primera mitad de mandato, fueron 21,5 millones", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Preguntada por si el consistorio se ha planteado adquirir los terrenos de la casa Can Raventós a la promotora CORP, impulsora de la construcción de 59 viviendas en el entorno verde, lo ha negado por que el elevado precio --entre 18 y 20 millones de euros-- irían en detrimento de construir vivienda social, y además ha señalado que, aunque entiende las reivindicaciones de la plataforma vecinal, la propiedad no quería negociar.

Sobre otro inmueble del distrito, la Casa Buenos Aires en el barrio de Vallvidrera, ha explicado que esta se expropió ilegalmente por parte del Ayuntamiento y que una sentencia lo anuló: "Ahora estamos negociando con la propiedad el importe de la expropiación. El objetivo es convertirlo en vivienda de emergencia y habitacional para jóvenes.

Cuanto a Barcelona, ha expresado que se está en un momento en el que "son necesarias ciudades fuertes que levanten la voz" y ha reivindicado que la capital catalana, tras nombrar a Gaza y a las ciudades de Palestina como nuevo distrito 11 de la ciudad, fue la primera ciudad en defender a la población de Gaza ante el genocidio perpetrado por Israel.