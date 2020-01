María Rodríguez Soto, Mejor Protagonista Femenina en los Premis Gaudí por 'Els dies que vindran'

Publicado 20/01/2020 0:36:44 CET

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz barcelonesa María Rodríguez Soto (1986) ha ganado la noche de este domingo el Premio a Mejor Protagonista Femenina en los XII Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català por su interpretación en la película de 'Els dies que vindran', de Carlos Marqués-Marcet, y que ha sido la crónica de su embarazo real.

Tras recoger el galardón, la actriz, que ha rodado la película desde los inicios de su embarazo, ha dicho: "¡Vaya subidón!".

"Me hace mucha ilusión, pensaba que no me lo darían y estoy muy contenta", ha agregado Rodríguez Soto, que ha repartido sus agradecimientos entre el equipo y su familia.

Ha saludado a gritos a sus amigos de La Verneda, y ha dicho citando a Ovidi Montllor: "Canto a la vida plena".

En la película, Rodríguez Soto encarna a Vir, una joven que se queda embarazada de su novio, con el que hace un año que sale, y con el que compartirá las dudas e ilusiones de esta nueva vida en gestación.

Rodríguez Soto se ha impuesto a Aina Clotet, por su papel en 'La filla d'algú', Carmen Arrufat por 'La innocència', y Greta Fernández por 'La Hija de un Ladrón'.

Rodríguez Soto ha participado en producciones como 'El ministerio del tiempo', 'El tiempo entre costuras', 'Com si fos ahir', 'Les molèsties', 'La hija de un ladrón' y 'Benvinguts a la família', entre otras.