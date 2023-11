Martí (UNRWA) lamenta que "el combustible se está usando como arma de guerra" por Israel en Gaza

Alerta de que no hay ningún lugar seguro en Gaza, "ni siquiera las instalaciones de Naciones Unidas"



BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, Raquel Martí, ha lamentado que "el combustible se está usando como arma de guerra" por parte de Israel en la Franja de Gaza.

En una comparecencia este jueves en la Comisión de Acción Exterior y Unión Europea del Parlament, ha explicado que la ONU lleva más de 10 días sin poder acceder al norte de la Franja de Gaza, donde "no hay ninguna panadería abierta ya, no hay agua y no hay alimentos".

También ha criticado que no se ha permitido entrada de combustible en Gaza desde el 7 de octubre, y que la propia UNRWA "ha tenido que anunciar la suspensión de la distribución y recepción de ayuda humanitaria por falta de combustible", porque no contaban con gasolina para ir a recoger la ayuda humanitaria en la frontera con Egipto.

Ha detallado que este miércoles Israel permitió la entrada de un camión de Naciones Unidas con 23.000 litros de combustible, pero con la condición de usarlo exclusivamente para la recogida y distribución de ayuda humanitaria, tras lo que ha reprochado que la distribución de combustible "para hospitales u otros usos sigue prohibida".

Martí ha concretado que estos 23.000 litros "representan únicamente un 13% para cubrir todas las necesidades básicas que necesita la Franja de Gaza de combustible", y ha cifrado en 165.000 litros diarios los necesarios para los hospitales, las plantas potabilizadoras de agua y la recogida de basuras.

MUERTES EN HOSPITALES

"Hay más de 24 hospitales de los 36 que hay en Gaza que ya no tienen suministro eléctrico y esto significa condenar a la muerte a todos aquellos pacientes que necesitan respiración artificial, que están en las UCIs, pero también los bebés de las incubadoras", ha afirmado.

Además, ha explicado que el hospital de Al Shifa ha contabilizado "40 pacientes, entre ellos 6 bebés, que han muerto debido a la falta de electricidad".

También ha lamentado los ataques por parte de un barco naval israelí a las instalaciones de Naciones Unidas hace tres días, en la base de Rafah, aunque en ese momento no había nadie dentro: "Pero el mensaje es bien claro, no hay ningún lugar seguro dentro de la Franja de Gaza, ni siquiera las instalaciones de Naciones Unidas".

Ha recordado que de Gaza se ha comentado que es la cárcel a aire libre más grande del mundo, pero ha añadido "hasta en las cárceles se permite la alimentación, se permite la electricidad, se permite la educación y se permite la sanidad, algo que en Gaza no está sucediendo, ni ahora, ni antes del conflicto".

Martí ha señalado que las situación actual está llegando a unos extremos que Naciones Unidas "nunca los había visto a lo largo de toda su historia", y ha lamentado que la ONU no tiene voluntad para solucionar el conflicto, ya que esto pasa por la voluntad de los países que la componen.