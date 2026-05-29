Martín Blanco tilda de "disparate" sospechar de que el PP conocía la investigación sobre el PSOE

Archivo - El diputado del PP Nacho Martín interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso por Barcelona Nacho Martín Blanco ha afirmado que le parece "un disparate que alguien pueda pretender que el PP está detrás de" las informaciones sobre la investigación judicial sobre el PSOE.

"Esta sospecha que algunos políticos y algunos de sus altavoces están poniendo sobre la mesa de que el PP está detrás de las investigaciones policiales y judiciales es peligrosísima para la democracia", ha asegurado en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' este jueves recogida por Europa Press.

Martín Blanco ha tildado de muy preocupante que se pueda pensar que el PP ha impulsado una conspiración contra los socialistas y "que todos estos casos de corrupción, en realidad, tienen una intencionalidad política", y ha apuntado que lo sustantivo es la magnitud y la trascendencia de las acusaciones.

Preguntado por la petición del expresidente del Gobierno José María Aznar de 'quien pueda hacer, que haga', el diputado ha afirmado que se refiere a "que la prensa actúe, que la prensa denuncie los presuntos delitos del Gobierno, que la oposición haga una oposición dura, firme, contra un Gobierno que está absolutamente acechado por la corrupción".

"Sobre todo, que las instituciones del Estado encargadas de perseguir los delitos hagan su trabajo. Que los jueces puedan actuar con libertad y que puedan perseguir los delitos del Gobierno", ha agregado.

En este sentido, ha subrayado que no cree "que nadie pueda sostener, con un mínimo de racionalidad, que el señor Aznar no es una persona comprometida con la democracia".

MOCIÓN DE CENSURA

Preguntado por la posibilidad de que el PP presente una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, ha dicho que no le corresponde a él determinar si se debe impulsar o no, pero ha asegurado que la posición del presidente popular Alberto Núñez Feijóo "es bastante razonable".

"Es decir, si no dan los números, no presentaré una moción de censura, porque ni Junts, ni PNV ni otras formaciones han manifestado su voluntad de apoyar una moción de estas características", y ha apuntado a la existencia de sectarismo en el ámbito político.

"RADICALIZACIÓN DE LAS POSICIONES"

Martín Blanco ha lamentado que, actualmente en la política española, "hay una tendencia hacia la radicalización de las posiciones" y, por ello, una imposibilidad de llegar a grandes acuerdos y consensos.

Cuestionado por si Vox, con quien el PP está alcanzando acuerdos de gobierno, es uno de los actores que contribuye a aumentar esta polarización, ha afirmado que "muchas veces se pone el acento sobre un partido, en este caso Vox, y no se tiene en cuenta todo lo que antes de la emergencia de Vox en el debate público nacional se había producido".

"Entre otras cosas, una radicalización extrema de la izquierda, una radicalización extrema de lo que en algún momento de la historia fue un nacionalismo moderado. Ahora todo son posiciones de máximos y eso afecta a todo el espectro político", ha agregado.

Y, en cuanto al PP, ha asegurado que "con todos sus defectos, que los tiene, ha demostrado un sentido de estado, una voluntad de mantener la política dentro de criterios y parámetros de racionalidad, sin insultar al adversario, sin menospreciarlo, criminalizarlo y deshumanizarlo".