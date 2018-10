Martínez (Tabarnia): "Llegaremos tan lejos como el independentismo quiera llegar"

Publicado 04/03/2018 12:26:57 CET

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación Plataforma por Tabarnia, Miquel Martínez, ha asegurado que llegarán "tan lejos como el independentismo quiera llegar", con lo que, si ellos vuelven a presentar una declaración unilateral de independencia, Tabarnia presentará un plan alternativo.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha aclarado que Tabarnia "no será un partido político" y que no tiene apoyo de ningún partido porque, según Martínez, no lo necesita, aunque sí ha aclarado que ellos apoyan a los partidos constitucionalistas.

"No podemos dejar que los independentistas lleven a Catalunya al desastre. Nosotros nunca llevaremos la iniciativa y nunca seremos un partido político, pero siempre estaremos como elemento de presión contra ellos", ha explicado.

Lo ha dicho al inicio del acto que la plataforma ha realizado este domingo que ha comenzado a las 11:30 con una ofrenda floral a Rafael Casanova --donde el catalanismo hace el mismo acto cada 11 de septiembre-- donde han concurrido miles de personas que marchan en manifestación hacia la plaza Sant Jaume.

"Casanova era un patriota español por mucho que lo quiera pervertir el nacionalismo catalán", ha aclarado Martínez en un acto en el que ha intervenido un descendiente de Casanova, que ha leído una carta en la que Casanova se comprometía con España y con la corona de los Absburgo.

Martínez ha asegurado que Tabarnia es "una broma muy seria, una parodia", pero ha recordado que en Canadá se llevó a cabo una ley de claridad que acabó con el independentismo, por lo que ellos plantean fórmulas similares si el independentismo continúa con la vía unilateral.

Exige que las instituciones catalanas representan a todos, "al pueblo plural" que aseguranque conforma catalunya y no solo a los independentistas.

Ha aclarado que no está entre sus planes exigir el referéndum porque la constitución ampara que, si un 66% de los municipios rechaza la independencia, no puede llevarse a cabo, por lo que piden a los independentistas que sigan los cauces legales para llevara cabo su plan político.

Durante el acto se han oídos sardanas, el himno de Tabarnia, el himno del Girona FC, varias asociaciones vinculadas a Tabarnia han participado de la ofrenda floral y han bromeado sobre que el presidente de Tabarnia, Albert Boadella, ha intentado cruzar la frontera pero no lo ha conseguido ante las fuerzas "represoras".