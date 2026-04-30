Más de 400 personas participan en la primera edición de GiraFeina +45 en Vilafranca (Barcelona)

Una sesión de GiraFeina +45 - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la feria de empleo GiraFeina +45 para el Alt Penedès, celebrada en Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha acogido a más de 400 participantes y 715 entrevistas entre empresas y personas en búsqueda de oportunidades laborales, "consolidándose como un espacio clave para dinamizar el mercado laboral en la comarca" del Alt Penedès.

En esta primera edición de la iniciativa, dirigida principalmente a personas mayores de 45 años, han participado 34 empresas, que han ofrecido 290 vacantes a través de entrevistas a los asistentes, informa este jueves la Cámara de Barcelona del Alt Penedès, impulsora del acto, en un comunicado.

Las entidades organizadoras, tanto la Cámara de Barcelona en la comarca como el Consell Comarcal del Alt Penedès, afirman que ya están trabajando para "continuar impulsando la iniciativa y adaptar el espacio a la creciente demanda tanto de pymes como de candidatos".

CARGOS INSTITUCIONALES

El presidente de la Cámara de Barcelona en el Alt Penedès, Ferran Andreu, encargado de la inauguración de la jornada, ha señalado que "las empresas necesitan talento y no hay uno mejor que el de las personas mayores de 45 años".

Desde el Consell Comarcal de la comarca, Xavier Lluch, por su parte, ha destacado que conectar el talento con las empresas es uno de los retos que más preocupa al organismo: "Conocemos la dificultad de muchas empresas para encontrar el talento que necesitan, mientras que muchas personas buscan mejorar su trayectoria profesional", ha señalado.

Por su parte, el consejero delegado de 65YMÁS, Francisco Valle, ha explicado que las empresas cuentan con el reto de entender que "el talento no tiene edad" y esta es secundaria ante el valor que puedan a aportar a las compañías.