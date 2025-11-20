MCI Spain celebra su 20 aniversario tras organizar más de 15.000 eventos

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia de marketing experiencial y de eventos MCI Spain ha celebrado su 20 aniversario tras haber organizado más de 15.000 eventos con la participación de más de un millón de personas, informa en un comunicado este jueves.

En 2015, la empresa registró una cifra de ventas de 12,7 millones de euros, y para 2025 prevé "doblar cifras y cerrar el ejercicio en torno a los 26 millones".

El equipo está formado por profesionales de 17 nacionalidades, y el 60% del 'senior management' está compuesto por mujeres.

La directora general de MCI en España y Portugal, Sandrine Castres, ha puesto en valor este hito: "Cuando comenzamos en 2005, nadie hablaba de paridad en liderazgo y hoy, el 60% de nuestro senior management son mujeres, lo que refleja que las mejores ideas ganan, sin importar de dónde vengan".

La industria de reuniones (MICE) en España alcanzó una facturación récord de 14.296 millones de euros en 2024, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al año anterior y un incremento del 16% en comparación con 2019, según datos publicados por el Spain Convention Bureau.