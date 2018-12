Los médicos piden en el Parlament más presupuesto en salud y amenazan con nuevas huelgas de la concertada

Actualizado 29/11/2018 15:50:08 CET

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vislumbran un acuerdo en la atención primaria del ICS "en las próximas horas"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Metges de Catalunya (MC), Jordi Cruz, ha pedido este jueves a los grupos parlamentarios que se aprueben unos Presupuestos para 2019 de la Generalitat que incrementen la dotación en salud, y ha advertido de que aunque se solucione la situación en la primaria del ICS tiene que equipararse en la concertada: "Iremos haciendo tandas de huelgas de cinco días hasta solucionarlo a todos los niveles".

Lo ha dicho en la comisión de salud del Parlament, a la que ha sido invitado de urgencia junto al secretario general de MC, Josep Maria Puig, coincidiendo con la cuarta jornada de huelga sanitaria.

En declaraciones posteriores a los medios, Cruz ha observado que puede haber un acuerdo en la atención primaria del ICS "en las próximas horas", pero es necesario que quede bien ligado porque si se cierra en falso, y no se mejora en la concertada, se alargarán las movilizaciones, que han sido muy fuertes a pesar de ser un colectivo difícil de movilizar.

Al ser preguntado por la necesidad de aprobar también los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha afirmado que les gustaría que se aprueben todos para que este dinero vaya a sanidad y asuntos sociales: "Creo que la ciudadanía lo ha entendido, y por eso esta a nuestro lado", y ahora hace falta que los políticos no se peleen entre ellos y también lo estén.

Cruz ha admitido que la atención primaria es la que ha recibido más recortes y está en peores condiciones, pero que no puede tener condiciones diferentes de la del ICS, ya que son concertadas el 82% de las camas de hospitales catalanes y el 20% de los CAP.

En la comisión, Puig ha considerado la actual una "oportunidad histórica de hacer un cambio de paradigma" y de que se traduzca la comprensión que expresan los grupos políticos en hechos concretos a través de los Presupuestos, sobre los que ha esperado que no ocurra como en los anteriores, que aumentaron un 7% pero solo se tradujo en un aumento del 3% en sanidad.

"La ciudadanía y los profesionales merecen que podamos hacer el trabajo con dignidad y eficacia", ante lo que ha alertado de que si tras estos días de huelgas y negociaciones, no se refleja sus peticiones en medidas concretas, se corre el peligro de no recuperar la confianza en los políticos, perdida tras oír afirmaciones y no ver actuaciones.

MIEDO A OTRA DECEPCIÓN

Ante palabras de comprensión y de intención de apoyarlos de los diputados en la comisión, Puig ha reflexionado sobre que siempre han tenido esta sensación de que los políticos comparten sus peticiones, pero no se han concretado nunca en cambios reales: "Me da miedo que haya una nueva decepción sobre la fiabilidad entre lo que nos están explicando nuestros representantes y lo que están haciendo".

"Esto no es solo importante por el problema médico y de sanidad pública, sino para la credibilidad" a nivel de toda Catalunya, y ha apelado a recuperar esta confianza contra tendencias políticas poco democráticas que se nutren de esta pérdida de credibilidad.

200 MÉDICOS MÁS "QUEDAN CORTOS"

Ante la propuesta de este miércoles del Govern de inyectar 97 millones más para medidas a corto plazo en primaria, entre las que hay contratar a 200 médicos, el secretario general del sindicato ha afirmado que 200 "quedan cortos" teniendo en cuenta que Catalunya sufre una huida de talento, con el peligro de formar a profesionales y que estos se vayan después por las malas condiciones.

La diputada de CatECP Marta Ribas ha considerado que han pedido 800 millones más para la sanidad y contratar a 850 profesionales, sobre todo médicos de atención primaria: "no es cierto que no haya médicos, sino que se exportan", y mejorando las condiciones se atraerían más.

Desde Cs, Jorge Soler ha calificado de "huelga histórica" la de esta semana y ha defendido que hace falta una respuesta efectiva para mejorar la atención primaria, y ha celebrado que hayan comparecido los representantes del sindicato en la comisión, en lo que ha coincidido Santi Rodríguez, del PP, que ha observado que son "pocos temas" en los que hay tanta unanimidad.

QUE EL CATSALUT TAMBIÉN NEGOCIE

La diputada Assumpta Escarp (PSC-Units) ha afirmado: "El CatSalut (Servei Català de la Salut) es patronal pero no quiere asumir que lo es", y ha llamado a esta institución a sentarse a negociar con la sanidad concertada, porque hasta que no lo haga, no irá bien, mientras que la CUP no ha asistido a la comisión.

Desde ERC, Gemma Espigares ha asegurado la voluntad del Govern de dar respuesta a este problema con propuestas realistas, y el diputado de JxCat Pep Riera ha asegurado que no se resolverá la situación solo con los presupuestos de la Generalitat, que tiene un "problema endémico" de financiación, y ha asegurado que no quieren dar golpecitos en la espalda, sino respuestas efectivas.