Un menor detenido por la muerte violenta de un hombre este sábado por la noche en Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor como presunto autor de la muerte violenta de un hombre la noche de este sábado en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

Sobre las 23.55 horas de este sábado el cuerpo recibió un aviso por un incidente en la calle Cera donde una persona resultó herida grave por arma blanca, por causas que se están investigando, informa en un comunicado este domingo.

Al lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de Mossos, Guàrdia Urbana de Barcelona, Bombers y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron al herido en estado crítico a un centro hospitalario, donde posteriormente murió.

El presunto autor fue localizado por la Guàrdia Urbana poco después y quedó detenido.

La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación que está bajo secreto de las actuaciones.