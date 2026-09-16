Meteocat emite aviso de tiempo violento en el Baix Llobregat, Garraf y Vallès Occidental (Barcelona)

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido este miércoles sendos avisos de tiempo violento en el nivel 6 de 6 en las comarcas del Baix Llobregat, el Garraf y el Vallès Occidental (Barcelona) para las próximas dos horas, hasta las 22.29 horas.

En sendos mensajes en 'X' recogidos por Europa Press, detallan que es posible que haya granizo de más de 2 centímetros de diámetro, rachas de viento de más de 25 metros por segundo y posibilidad de tornados y mangas.

Protecció Civil de la Generalitat ha llamado a la prudencia y a evitar desplazamientos innecesarios.