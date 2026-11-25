Vista de Jarafuel (Valencia) - CAIXABANK

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

MicroBank y la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo han impulsado una iniciativa para favorecer la emprendeduría local, con el objetivo de "revitalizar la España rural y generar oportunidades reales también en pequeñas poblaciones".

CaixaBank ha explicado en un comunicado este miércoles que la voluntad es ofrecer información de aquellas poblaciones que buscan aumentar sus habitantes y facilitar herramientas para quienes quieran dar el paso de cambiar la ciudad por un entorno rural.

El acuerdo quiere dar visibilidad al potencial que tienen los pueblos y ayudar financieramente a todos aquellos que quieren emprender en el ámbito rural o que buscan dar continuidad a los negocios que hay en pequeñas poblaciones.

A través de la plataforma, las personas interesadas en emprender en el entorno real podrán acceder de forma directa a todas las herramientas de MicroBank.

En los seis años de vida de la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, más de 3.500 familias se han instalado en entornos rurales.