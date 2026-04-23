Miles de personas acuden al Sant Jordi Musical en la Antiga Fàbrica Damm

Sant Jordi Musical en la Antiga Fàbrica Damm - GEMMA MARTZ/DAMM

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han acudido este jueves al Sant Jordi Musical en la Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, en el que una veintena de artistas han pasado por los diferentes escenarios del recinto.

La Antiga Fàbrica Damm ha vivido un maratón musical de 9 horas ininterrumpidas, combinado con firmas de discos, propuestas gastronómicas, libros y rosas con vertiente solidaria, informa Damm en un comunicado.

En esta primera parte del día, nombres como La Pegatina, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell, Lildami, Pastora o Ven'nus han actuado, junto con propuestas del panorama musical catalán como Magalí Sare, Gessamí Boada, Júlia Blum o Xarim Aresté.

Por la tarde, la música continuará con las actuaciones de Buhos, El Pony Pisador y 31 FAM.

La celebración del Sant Jordi Musical ha tenido también, un año más, una vertiente solidaria, y los visitantes han podido adquirir rosas --tanto naturales como artesanales--, libros de segunda mano y otros detalles inspirados en la diada, elaborados por diversas entidades sociales.

Damm también ha impulsado una recogida de libros entre los colaboradores de la compañía en el marco de la campaña Recicla Cultura, cuyos beneficios de la venta se destinarán a proyectos educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.