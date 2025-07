El MNAC tiene la "esperanza" de que el juzgado valore el riesgo de daño a las obras de Sijena

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, ha explicado este miércoles que tiene la "esperanza" de que el juzgado de Huesca valore la cuestión técnica del riesgo de daño en la retirada y traslado de las obras del Monasterio de Sijena que acoge el museo y de las que el Tribunal Supremo ordenó su restitución.

En un encuentro con medios este miércoles, ha asegurado que hay un "riesgo cierto, evaluado científicamente, de deteriorar el bien" y que los estudios científicos realizados avalan esos riesgos.

Ha defendido la posición que ha mantenido el museo, refrendada por el acuerdo de su patronato y el incidente presentado ante el juzgado de Huesca, de preservar el bien y que "cumplir con la sentencia implica someterlas a un riesgo grande de daños".

El director del MNAC, que ha dicho que el museo acata la sentencia, ha afirmado que en restauración y conservación moderna "no se trabaja sobre lo que se puede o no se puede. Se trabaja sobre pronósticos de riesgos, no sobre posibilidades".

Serra ha explicado que una vez llegue al museo la petición de ejecución forzosa, el MNAC presentará un escrito de oposición en el que reiterará su posición "con más argumentos técnicos" y nuevos informes que está realizando.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)