Montero (Podemos) augura que será necesario "seguir peleando" la oficialidad del catalán en la UE

No descarta alianzas con Comuns si comparten estar en contra "del Gobierno del rearme"

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha augurado este martes que será necesario "seguir peleando" la demanda de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

"Creo que va haber que seguir peleándolo, por desgracia. Normalmente las cosas importantes en la vida hay que pelearlas mucho más de lo que debería ser necesario", ha recalcado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Para Montero, no debería ser necesario pelear que las instituciones protejan la lengua en la que uno habla, "y muchos menos si es una lengua reconocida y oficial, y mucho menos aún si es una lengua que, además de reconocida y oficial, está minorizada".

Tras destacar que hay muchos argumentos e intereses en juego, ha advertido de que la defensa en Europa de las lenguas "no es una cosa fácil, y hay muchos países que entienden que no tienen por qué hacerlo, y que lo ven como una amenaza".

En su opinión, debe entenderse que uno tiene derecho a hablar en su propia lengua y que las instituciones deben "proteger y facilitar y garantizar que esto sea posible, y también reparar una deuda histórica que existe con determinadas lenguas, en el caso del Estado español las lenguas cooficiales, que han sido atacadas, en muchos casos, por parte de las instituciones y del Estado".

"Pero eso no es algo que todos los Estados y todos los países miembros de la Unión Europea comprendan, y también estamos viendo que hay, evidentemente, otros intereses políticos que se ponen en juego", ha añadido.

VIVIENDA

También ha justificado su decisión de no participar en la comisión del Parlamento Europeo (PE) sobre vivienda formada por distintos eurodiputados porque, según ella, PP y PSOE han pactado una agenda "para lavar la imagen de rentistas y especuladores, y también para alimentar el bulo de que el problema de la vivienda en España tiene que ver con la ocupación y no con la especulación".

Para Montero, es intolerable que esta comisión se reúna con el alcalde de Badalona (Barcelona), el "racista" Xavier Garcia Albiol (PP), y no hayan lo mismos con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Dos años después de la aprobación de la Ley de Vivienda, hace una valoración crítica porque "quién tiene que tomar las decisiones no quiere hacer lo que hay que hacer, que es intervenir el mercado, limitar el precio de los alquileres, prohibir la compra a no residentes y expropiar el uso de las viviendas que tienen grandes tenedores y fondos buitre para que puedan ser incorporados al parque de vivienda pública".

Además, ha augurado que la movilización social irá en aumento en los próximos meses, no sólo por la crisis de la vivienda, sino también por los "durísimos recortes sociales" que considera que implicará el aumento del gasto militar, pese a que el Gobierno lo niegue.

¿CANDIDATURAS CON COMUNS?

Al preguntársele si ve posible candidaturas conjuntas con los Comuns en las municipales, ha asegurado que las alianzas caerán por su propio peso --literalmente-- si se encuentran en la defensa del derecho a la vivienda y en contra "del Gobierno del rearme y de la complicidad con el genocidio en Palestina", entre otros aspectos.

"Creo que tiene que haber grandes alianzas y ese es el trabajo al que yo me he comprometido como parte de Podemos, para que haya grandes alianzas para tener una candidatura fuerte, no solamente en las elecciones generales, sino en los territorios", ha explicado.