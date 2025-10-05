Montserrat (PP) pide apoyar el proceso de paz en Gaza y no "hacer 'perfomances'"

Archivo - La secretaria general del PPE y eurodiputada, Dolors Montserrat. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha pedido apoyar el proceso de paz en Gaza y no "hacer 'performances'" porque dice que se viven momentos complicados en los que todo pende de un hilo.

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida por Europa Press, en la que ha reclamado "trabajar diplomáticamente para que la paz llegue de verdad, por todas las víctimas israelíes y por todas las víctimas de Gaza".

Preguntada por si considera un genocidio la guerra en Gaza, lo ha definido como "masacre" y ha dicho que es el Tribunal Penal Internacional quien se debe pronunciar al respecto.

"Lo importante ahora, más que una palabra, es el proceso de paz", ha afirmado, y se ha mostrado convencida de que la UE está tomando las decisiones adecuadas porque la unión es, a su parecer, una historia de éxito y un espacio de paz.

Preguntada por la posibilidad de que el PP apoye en el Congreso el embargo de armas a Israel propuesto por el Gobierno ha criticado que "el que no tiene apoyo" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, según ella, debería convocar elecciones ante la falta de presupuestos.

DISPUTA ARANCELARIA

En referencia a las relaciones de la UE con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Europa "no abrirá una guerra de aranceles" y que lo preferible es seguir negociando con Estados Unidos, pese a lo que considera un mal acuerdo, para reducir los aranceles.

"Nunca jamás nos vamos a levantar de una mesa con Estados Unidos. Continuaremos hasta que lleguemos a tener cero aranceles", ha rematado.

INMIGRACIÓN

Preguntada por la gestión de la inmigración, ha expuesto la visión de su formación: "El PPE quiere una política migratoria seria, ordenada, regulada y vinculada al empleo, porque necesitamos a la inmigración", ha remarcado.

Ha añadido que esperan aprobar en Europa hasta finales de diciembre la directiva de retorno.