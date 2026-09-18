Moreno anuncia 30 millones de euros más para combatir el sinhogarismo en Catalunya en 2027

Archivo - El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha anunciado este viernes que el Govern destinará 30 millones de euros más a combatir el sinhogarismo en 2027, a través del contrato programa, que supone un aumento del 50% respecto a 2026.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa posteriores a una reunión de la Mesa Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo este viernes, en las que ha dicho también que sumarán 115 nuevos profesionales y alcanzarán las 70 áreas básicas de servicios sociales.

Asimismo, ha destacado que su Departament sacará una convocatoria de subvenciones de 10 millones de euros a los ayuntamientos destinados a equipamientos para afrontar el sinhogarismo.

SÍNDICA DE GREUGES

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, que ha presidido la Mesa, ha pedido fijar entre un 0,15% y un 0,20% del presupuesto de la Generalitat a combatir el sinhogarismo, lo que se traduce a entre 70 y 110 millones de euros.

El 23 de octubre es la fecha límite para que las entidades e instituciones representados en la Mesa hagan sus aportaciones y valoraciones al documento de 35 medidas que resultará de las reuniones realizadas.

Dicho documento, que deberá servir como base para un Acuerdo de País contra el sinhogarismo, fija el año 2035 como fecha en la que se debería haber erradicado esta problemática en Catalunya.

Entre las 35 medidas se incluyen preservar un 10% de plazas en recursos residenciales para mujeres en situación de calle, el empadronamiento como trámite "imprescindible" y el respeto a todas las personas sin hogar, sin distinción.

Sobre el Acuerdo de País, ha insistido que no es una carta a los Reyes: "Es una obligación, porque cuando tú firmas un pacto, esto lo tienes que hacer. No podrás hacerlo de hoy para mañana, y por eso se pide el apoyo de todos los Departamentos de la Generalitat".

Asimismo, ha destacado la importancia de la equidad territorial en el pacto, de forma que todos los ayuntamientos actúen en la misma línea, y de contar con buenos datos: "Para trabajar bien tienes que conocer los datos, aunque den miedo".

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales de Barcelona, Raquel Gil, ha destacado que un objetivo "ambicioso" como el de erradicar el sinhogarismo en 2035 debe servir como motor para avanzar rápido.

Ha dicho que el documento de aportaciones debe tener en cuenta "la diferencia de perfiles que hay en el sinhogarismo", y que, tras tener conocimiento de su contenido este viernes, comenzarán a estudiar cómo se puede trasladar a la realidad.

ENTIDADES

El presidente de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, ha celebrado las propuestas realizadas durante la Mesa y ha insistido en la necesidad de continuar impulsando la Ley del Sinhogarismo.

"Más allá del pacto, puede ser una gran ayuda. Formalizar los derechos a través de una ley me parece absolutamente fundamental y tiene que obligar también a las administraciones en relación a los derechos de las personas que se encuentran en esta situación de sinhogarismo", ha detallado.

Sobre la propuesta de cantidad fijada por la Síndica, ha señalado que los recursos actuales son "absolutamente insuficientes", y ha dicho que desde las entidades habían calculado el mínimo de inversión necesaria en 100 millones anuales