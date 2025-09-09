Moret apuesta por la alianza público-social como "fundamento" municipal

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, en el campo de fútbol de Les Cots de Manresa (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha apostado por la alianza público-social como "fundamento" municipal durante su visita a varios municipios de la comarca barcelonesa del Bages este martes.

Moret ha empezado la cita en Castellnou de Bages, donde se ha reunido con su alcalde, David Canyadó, y a continuación ha sido recibida por el alcalde de Manresa, Marc Aloy, en el campo de fútbol de Les Cots, explica la Diputación en un comunicado.

La visita ha acabado en el Pont de Vilomara i Rocafort, donde Moret se ha reunido con su alcaldesa, Lídia Delgado, que la ha guiado hacia la piscina municipal y la sala polivalente.