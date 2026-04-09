Moret (PSC) cierra la puerta a la propuesta de Junts de deflactar el IRPF

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, durante una rueda de prensa, en la sede del PSC, a 9 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha cerrado la puerta este miércoles a la propuesta de Junts de deflactar el IRPF.

En una entrevista en La2Cat y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha asegurado que el IRPF es "un impuesto fundamental" para garantizar unos recursos públicos de calidad.

"Todo el mundo quiere sistemas de servicios públicos de calidad y que funcionen. Esto sin sistema fiscal justo y equitativo es difícil", ha advertido la también presidenta de la Diputación de Barcelona.

Todo ello después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, insistiera el miércoles en bajar la presión fiscal en Catalunya, empezando por deflactar el IRPF y pasando por eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otras medidas.

Para Moret, que Turull afirmara que Catalunya es un "infierno fiscal" se enmarca en un planteamiento ideológico y un posicionamiento político de Junts.

También considera una buena noticia que ERC acordara "posponer" la cesión del IRPF a Catalunya en la negociación de los Presupuestos y que ahora, ambas partes, pongan el foco en otras cuestiones.

Sin querer hablar de calendarios, ha asegurado que socialistas y republicanos han hecho un esfuerzo para aparcar las diferencias y están trabajando para lograr un acuerdo.

Sin embargo, ha negado que en la mesa de negociación esté el traspaso de las prestaciones del paro o la gestión aeroportuaria: "Estamos hablando de temas más globales como infraestructuras y vivienda".

IZQUIERDAS

A la espera del acto que este jueves protagonizarán Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) en Barcelona, Moret considera que "siempre es una buena respuesta que los progresistas se manifiesten en contra de la ultraderecha".

Pese a respetar que se celebre este acto, ha expuesto que los socialistas aspiran a ser los "referentes" de los posicionamientos de la izquierda y del progresismo.

RODALIES

También se ha referido a la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha Catalunya 78 días después del accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona) y la crisis en el servicio: "Tuvimos la mala suerte de que coincidieron nuestras dificultades en Rodalies y el desgraciado accidente de Gelida con el accidente de Adamuz".

Sin embargo, la también alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha reivindicado que el equipo de Puente, con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, al frente, ha estado en Catalunya cada semana.

BANDERAS

Sobre que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) obligue al Parlament a izar la bandera de España de forma permanente en el mástil del edificio y no sólo los días de pleno, ha manifestado que respeta que el presidente del Parlament, Josep Rull, no lo haga pero a discrepar de ello.

"Es importante que todos los símbolos que representa nuestro país estén en las puertas de las instituciones. Respetamos la decisión pero no la compartimos", ha zanjado.