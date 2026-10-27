Los Mossos acuden al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo para cerrar grupos que promuevan disturbios

Una persona detenida por los Mossos, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han recurrido al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende del Ministerio del Interior, para intentar bloquear posibles nuevos grupos en plataformas de mensajería que inciten a más convocatorias de jóvenes para generar altercados y disturbios.

Según ha podido saber Europa Press este martes de fuentes conocedoras, es la primera vez que el cuerpo catalán recurre a esta vía para solicitar el cierre de canales que promueven disturbios.

La petición se canalizó mediante la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), que se encarga de investigar y coordinar la eliminación de propaganda y contenidos terroristas o extremistas en redes y plataformas digitales.

De hecho, este martes se ha bloqueado un segundo grupo de Telegram (BLOCUS-BCN2), en el que había más de 2.000 miembros y en el que se incitaba a una nueva convocatoria este sábado en Barcelona que siguiera el ejemplo de la del anterior sábado, que se saldó con 130 detenidos (la mayoría menores de edad) y diversos comercios saqueados.

Los Mossos d'Esquadra, desde la Comissaria General d'Informació y la Prefectura, siguen monitorizando de cerca los movimientos por redes de dichos integrantes para tratar de esclarecer quién o qué está detrás de este tipo de convocatorias violentas.

Este lunes por la tarde se difundió por redes sociales una nueva convocatoria en los alrededores de plaza Espanya de Barcelona, lo que obligó a la policía catalana a desplegar un extenso operativo policial por toda la zona.