Los Mossos cargan contra manifestantes en Drassanes de Barcelona y detienen a 3 activistas

Los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han cargado este viernes a mediodía contra los manifestantes convocados por los CDR que estaban protestando en la zona de les Drassanes de Barcelona contra el Consejo de Ministros, después de que hayan lanzado objetos, piedras, petardos y pintura.

Durante las cargas, los Mossos han detenido al menos a tres activistas, como ha podido comprobar Europa Press, por desórdenes e incidentes, y además en la zona se han lanzado botes de humo.

Los Mossos han avanzado golpeando con las porras a algunos manifestantes, muchos de ellos encapuchados, y les han hecho recular, tras haber recibido lanzamientos de piedras grandes y otros objetos, y grupos de manifestantes encapuchados han movido varios contenedores en la zona para preparar barricadas.

OTRA CONCENTRACIÓN

Otro punto donde hay una importante concentración es al final de la Via Laietana --más cerca del Consejo de Ministros--, donde un grupo de manifestantes están frente al cordón policial de los Mossos y les han lanzado objetos, un punto donde se ha hecho el primer detenido por llevar material para cócteles molotov.

La policía les ha advertido en varias ocasiones de que actuarán en la zona si siguen los ataques, mientras que los concentrados han ido tirando petardos y botes de humo, latas, huevos, paquetes de harina y pintura amarilla.

Los concentrados han gritado a los Mossos 'No us mereixeu la senyera que porteu' ('No os merecéis la senyera que lleváis'), 'Pim pam pum, que no en quedi ni un' (Pim pam pum, que no quede ni uno') y 'Buch dimissió'.

Han entonado la música de 'Els segadors', 'L'Estaca' y el 'Bella ciao', y otros mensajes como 'Fuera las fuerzas de ocupación', 'Más bomberos y menos mossos' y 'Fuera las fuerzas de ocupación'.