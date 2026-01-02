Mossos detiene a un conductor por provocar un accidente en la C-53 en Bellmunt d'Urgell (Lleida)

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes en Lleida a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol tras provocar un accidente en la C-53 en Bellmunt d'Urgell (Lleida), ha informado la policía en un comunicado este viernes.

Los hechos sucedieron sobre las 19.15 horas del 20 de diciembre, cuando un testigo llamó al 112 para alertar de que un conductor circulaba temerariamente por la carretera C-53, que va de Balaguer a Tàrrega (Lleida), sin luces y de forma errática, invadiendo el sentido contrario y haciendo zig-zags, poniendo en grave peligro la seguridad de los usuarios de la vía.

Pocos minutos después, se recibió un segundo aviso en el que se alertaba de que se había producido un accidente en la misma vía a su paso por Bellmunt d'Urgell con tres vehículos implicados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron a cuatro heridos graves y uno leve al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, así como de Mossos, que abrieron una investigación que permitió determinar que el accidente lo había provocado el conductor que circulaba de forma errática, y que dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Finalmente, el pasado martes, después de que el conductor recibiera el alta hospitalaria, fue detenido y el miércoles pasó a disposición del juzgado de guardia de Balaguer.