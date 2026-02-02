Los Mossos detienen al presunto autor de la muerte violenta de un hombre en Vila-seca (Tarragona)

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este pasado domingo en Tarragona a un hombre de 51 años por su presunta relación con la muerte de otro hombre en Vila-seca (Tarragona).

La detención ha tenido lugar sobre las 04.30 horas de este domingo en la ciudad de Tarragona, después de que el presunto autor de la muerte violenta se hubiera desplazado desde Vila-seca (Tarragona) donde ocurrieron los hechos durante la noche, ha informado la policía catalana este lunes en un comunicado.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Camp de Tarragona ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y el caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.