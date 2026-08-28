Los Mossos identifican a 12 personas y detienen a una en el barrio de Germans Sàbat de Girona

Los Mossos d'Esquadra en el dispositivo policial realizado en el barrio de Germans Sàbat de Girona.
Los Mossos d'Esquadra en el dispositivo policial realizado en el barrio de Germans Sàbat de Girona. - MOSSOS D'ESQUADRA
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 10:38
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GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra identificaron el pasado 26 de agosto a 12 personas y detuvieron a una en el marco de un dispositivo policial en el barrio de Germans Sàbat de Girona, han informado en un comunicado este viernes.

El objetivo de la operación era identificar a personas en espacios concretos del barrio en los cuales se podían producir hechos delictivos y había quejas de los vecinos por la presencia de peleas, además de que se esperaba que podría haber posesión de armas prohibidas y tráfico de sustancias.

Las 12 personas identificadas acumulan hasta 21 antecedentes policiales, entre las cuales a una se le abrieron diligencias por conducir un vehículo sin puntos en el carné, y el detenido fue arrestado por un delito contra la salud pública y ya pasó a disposición judicial.

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