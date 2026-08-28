Los Mossos identifican a 12 personas y detienen a una en el barrio de Germans Sàbat de Girona

Los Mossos d'Esquadra en el dispositivo policial realizado en el barrio de Germans Sàbat de Girona. - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra identificaron el pasado 26 de agosto a 12 personas y detuvieron a una en el marco de un dispositivo policial en el barrio de Germans Sàbat de Girona, han informado en un comunicado este viernes.

El objetivo de la operación era identificar a personas en espacios concretos del barrio en los cuales se podían producir hechos delictivos y había quejas de los vecinos por la presencia de peleas, además de que se esperaba que podría haber posesión de armas prohibidas y tráfico de sustancias.

Las 12 personas identificadas acumulan hasta 21 antecedentes policiales, entre las cuales a una se le abrieron diligencias por conducir un vehículo sin puntos en el carné, y el detenido fue arrestado por un delito contra la salud pública y ya pasó a disposición judicial.