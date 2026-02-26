Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Balsareny (Barcelona)

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central investigan la muerte violenta de un hombre de 51 años en Balsareny (Barcelona), informan este jueves en un comunicado.

Alrededor de las ocho y media de la tarde de este miércoles, la policía catalana fue requerida para dirigirse a un domicilio del municipio, donde localizaron un cuerpo sin vida, y en donde el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ya se encontraba en el lugar de los hechos, confirmó la muerte.

La DIC ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.