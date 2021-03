Los Mossos realizarán controles en las entradas de los parques naturales el fin de semana

Sàmper recuerda que está vigente el confinamiento comarcal

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper ha explicado este jueves que los Mossos realizarán controles dinámicos en las entradas de los parques naturales para evitar "las congestiones en los parkings y reducir la interacción social" durante el fin de semana, como ya hicieron durante la segunda ola.

Lo ha dicho en una rueda de prensa con la consellera de Salud, Alba Vergés; el director del Servei Català de la Salud, Adrià Comella, el comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero y el subdirector de Programas en Protección Civil, Sergio Delgado.

El conseller ha destacado que "para minimizar posibles retenciones durante el fin de semana en destinaciones de costa y montaña, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha recuperado la planificación de las medidas especiales de circulación, ordenación y regulación de la movilidad".

También se han planificado "medidas de movilidad de verano a la costa por posibles movimientos que se puedan registrar en estas zonas después de semanas con confinamiento comarcal".

MOVILIDAD

El conseller de Interior ha explicado que desde el pasado 15 de marzo "se ha producido un crecimiento considerable de la movilidad", con cifras que se acercan a los meses de septiembre y octubre del pasado año, aunque fuera del área metropolitana de Barcelona el incremento ha subido aproximadamente un 10%, y auguran que durante el próximo fin de semana puede aumentar.

Sàmper ha lamentado que en los últimos tres días se ha pasado de 80.000 descargas de certificados de autorresponsabilidad a 15.000, y que "hay una percepción errónea de que ya no hay confinamiento comarcal", y ha pedido que se tenga claro que este confinamiento sigue, con excepción de las burbujas de convivencia.

Por su parte, Sergio Delgado ha expresado que "las normas de las explicaciones que se han dado del confinamiento comarcal quizás no han sido totalmente eficientes", y ha remarcado que no se puede compartir piso turístico ni pernoctar con gente de fuera de la burbuja, pero sí que se pueden hacer encuentros siguiendo las medidas de seguridad, aunque no lo recomiendan.