Mossos resuelve 10 robos dentro de vehículos en párkings de Besalú y Girona con 3 detenidos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han resuelto 10 robos en el interior de vehículos estacionados en párkings cometidos en Besalú y Girona desde el 29 de noviembre de 2025, después de que la Policía Municipal de Girona detuviera el día 28 de enero a tres hombres como presuntos autores, informa la policía catalana en un comunicado.

La investigación se inició el 29 de noviembre cuando los mossos supieron del robo en dos coches, y el 3 de diciembre se produjeron dos más, por lo que intuyeron que podían estar relacionados y pudieron identificar un vehículo que podía estar implicado.

El día 12 de diciembre los ladrones volvieron a actuar y robaron dentro de una furgoneta aparcada en el párking de un restaurante y se llevaron material audiovisual valorado en 50.000 euros.

El sexto robo fue en el estacionamiento de un hotel el 19 de enero, donde los tres ladrones robaron las maletas de las víctimas, y al día siguiente también en un restaurante se llevaron material valorado en 16.000 euros.

Finalmente, el 27 de enero se produjo el último en un cámping, y posteriormente fueron localizados intentando huir, y las investigaciones policiales constataron que los tres ladrones detenidos en Girona también eran los autores de tres robos en Besalú.

Por ello, y tras recuperar todas los objetos robados, fueron arrestados y pasaron a disposición judicial el 30 de enero.