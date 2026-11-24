Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Unidad Central de Atención y Seguimiento de Víctimas de los Mossos d'Esquadra, la sargento Andrea García, ha reconocido que desde el cuerpo ven con preocupación los discursos negacionistas de la violencia de género, por lo que ha instado a cualquier mujer que haya detectado algún indicio de este tipo de violencia a denunciarlo.

"La violencia existe, hay agresores y por ello hemos de dar voz y visibilidad. La denuncia es uno de los mecanismos de protección institucional", ha afirmado en declaraciones a los medios este martes tras valorar los datos en referencia a este fenómeno presentados por el cuerpo autonómico con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de este miércoles 25 de noviembre.

Ha recordado que la Conselleria de Interior de la Generalitat está trabajando en la creación de una comisaría general de las violencias machistas, de atención a las mujeres y a aquellos colectivos especialmente vulnerables.

EN 5 DE LOS 6 HOMICIDIOS EL ENTORNO ERA CONOCEDOR

La sargento ha indicado que en 5 de los 6 feminicidios registrados este año el entorno era conocedor de episodios de violencia de género: "Tenemos que romper el silencio", ha afirmado García, que ha llamado a a actuar en caso de conocer algún indicio respecto a este tipo de violencia.

Ha abogado por poner el foco en la necesidad que tienen las víctimas de recibir protección y seguridad, de facilitarles un espacio de confianza para que ellas puedan tener un proceso de recuperación con seguridad: "La detección precoz es muy importante".

DENUNCIAS

Sobre las denuncias, la responsable de la unidad ha explicado que "no son significativas", en el sentido de la policía recibe entre un 20 y 30% de todo lo que engloba la violencia machista, pero ya es suficiente para darle visibilidad.

"Si no denunciamos no hay datos, no tenemos forma de poder hacer visible y dar voz a las víctimas que están sufriendo violencia", ha recordado la sargento, que ha matizado que los Mossos ofrecen el mismo seguimiento y derechos a las mujeres que no denuncian por miedo o desconfianza.

"NORMALIZACIÓN DE CONDUCTAS DE CONTROL EN REDES"

En el ámbito de la violencia digital, que cada vez está cobrando más protagonismo, según la sargento, el cuerpo ha detectado una "normalización de conductas de control a través de las redes sociales", en cuyos espacios los agresores controlan los usuarios de las mujeres, tienen sus contraseñas e incluso no les permiten agregar a según quién.

"Esto es una forma de violencia machista. No te tiene que gustar físicamente para que tu te identifiques como víctima", ha advertido García, que ha añadido que algunos agresores aprovechan el entorno digital para obtener información confidencial de la víctima por celosía o control, y precisamente en casos de falta de control es cuando pueden aparecer conductas más violentas que acaben en episodios más graves.