MSC Cruceros prevé 34 escalas en el Port de Tarragona durante el verano

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Europa Press Cataluña
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 13:27
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TARRAGONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros ha reforzado su apuesta por el Port de Tarragona como puerto clave y prevé realizar 34 escalas en el enclave tarraconense durante el verano.

Entre las escalas previstas, la naviera ofrecerá una semanal del buque MSC Orchestra cada viernes, informa en un comunicado este miércoles.

La naviera ha destacado que el Port de Tarragona "ofrece una de las opciones de embarque más cómodas" de España, ya que tiene un acceso sencillo en tren, coche y transporte público.

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