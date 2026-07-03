Muere el conductor de un tractor en una salida de vía en un camino de Les Borges Blanques (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un tractor murió este jueves por la tarde en una salida de vía en el camino de la partida de Font Vella en Les Borges Blanques (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este viernes.

Por causas que se investigan, el conductor de 70 años salió de la vía, el tractor volcó y finalmente acabó falleciendo.

Los Mossos d'Esquadra activaron dos patrullas, los Bombers de la Generalitat cuatro dotaciones y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) cuatro unidades.