Muere el conductor de un tractor en una salida de vía en Mas de Barberans (Tarragona)

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TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un tractor ha muerto este miércoles por la mañana en una salida de vía en la T-1025 en Mas de Barberans (Tarragona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 10.56 horas cuando, por causas que ahora se investigan, el tractor ha sufrido una salida de la vía en sentido Santa Bàrbara y ha volcado, quedando atrapado el conductor, que ha fallecido.

A raíz de este incidente se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y, en cuanto a la afectación viaria, se ha habilitado un paso alternativo.