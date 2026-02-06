Muere un hombre de 56 años en un accidente laboral en una empresa de Alcanar (Tarragona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años murió este jueves por la tarde mientras realizaba tareas de mantenimiento en una empresa de Alcanar (Tarragona), cuando una estructura de grandes dimensiones cedió y cayó sobre él.

El aviso se produjo a las 16.48 horas y al lugar de los hechos acudieron diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

Los mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y la Conselleria de Empresa y Trabajo.