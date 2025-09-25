Muere un motorista en un accidente en la C-35 en Montcada i Reixac (Barcelona)

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto en un accidente viario en la C-35 en Montcada i Reixac (Barcelona) este jueves sobre las 18.02 horas de la tarde.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo y una motocicleta han chocado y, a consecuencia del accidente, el conductor de la motocicleta ha fallecido, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cinco unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Se han cortado los dos carriles de la vía en dirección Barcelona hasta las 19.52 horas.

Con esta víctima, son 109 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, 34 de las cuales motoristas.