La mujer del detenido por presunta violación a su hija en Lleida le denuncia por malos tratos

LLEIDA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer del hombre de 40 años detenido por la presunta violación a su hija de 21 en la calle en Lleida lo ha denunciado este martes por la tarde por malos tratos, informan fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Los presuntos hechos ocurrieron en Colombia cuando ambos residían allí, pero ha sido esta semana cuando la mujer ha relatado los hechos en comisaría para denunciarle.

Por otro lado, el acusado ha pasado a disposición judicial esta mañana después de que la policía catalana le detuviera por quebrantar la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso tras declarar el lunes por la presunta violación, que ocurrió la madrugada del domingo en una calle de Lleida.