El Museu Can Framis dedica la primera retrospectiva al pintor Yago Hortal

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu Can Framis de Barcelona, de la Fundació Vila Casas, dedica desde este martes al 30 de mayo la primera retrospectiva al pintor contemporáneo barcelonés Yago Hortal, que resigue sus 14 años de trayectoria e incluye obras recientes inéditas.

Considerado uno de los artistas más destacados de su generación, la muestra 'Allò era abans, això és ara' incluye en cinco salas 36 obras realizadas entre 2007 y 2020 y ha sido comisariada por Enrique Juncosa, ha informado este lunes el museo.

El comisario asegura que, desde los inicios de su trayectoria, Hortal (Barcelona, 1983) ha desarrollado una revisión formalista de la pintura abstracta, que considera como una entidad autónoma cuyo sentido recae en ella misma y no en razonamientos producidos a su alrededor.

La obra de Hortal habla del propio proceso de trabajo y de su técnica, con grandes barridos y gruesas acumulaciones de materia, y se aleja de una voluntad simbolista, metafórica o lirica.

El propio autor sostiene que "escuchar, ver, dejar hablar a la pintura mientras va tomando forma es indispensable".

El planteamiento cronológico de la muestra permite conocer los diversos intereses que ha tenido el artista a lo largo de su carrera y cómo ha ido definiendo los rasgos esenciales que configuran su obra, como la exhuberancia del color y la presencia de la gestualidad, aunque en sus últimas obras gira la mirada hacia el volumen sin olvidar la disciplina pictórica y una paleta de colores más reducida.

TALLER DE LAS OBRAS

Hortal titula sus obras con la inicial del lugar donde está situado el taller en el que creó la pieza seguida de la numeración, con lo que evita connotar la obra con descripciones que guíen la mirada del espectador.

El pintor inició su trayectoria en Barcelona, donde expuso en la Sala Parés y la Galería Senda --donde continúa haciéndolo en la actualidad-- y también ha creado en Viseu (Portugal), Portolà (Barcelona), la Kunstfabrik de Berlín, la calle Sant Pere Més Alt de Barcelona y un taller del Poblenou de Barcelona, su nueva etapa.

El título de la exposición procede de una pintura del artista norteamericano Ed Ruscha, 'That was then, this is now'.