Narcís Comadira celebra 80 años con el poemario 'Els moviments humans'

El poeta Narcís Comadira ha publicado el poemario 'Els moviments humans' (Edicions 62) coincidiendo con su 80 aniversario, una obra con la que "completa" una etapa poética que empezó con sus tres anteriores, 'Llast' (2007), 'Lent' (2012) y 'Manera Negra' (2018), y que dedica al que fue su editor y amigo Xavier Folch, fallecido en junio de 2021.

"Me gusta que el poema pueda perdurar emotivamente y como construcción", ha destacado en rueda de prensa en Barcelona, donde ha dicho que se divierte escribiendo poesía, explorando con los versos y la pintura, a la que se ha referido como su manía plástica actual, así que el poemario también incluye uno de sus dibujos.

Comadira (Girona, 1942) ha explicado que algunos poemas de la obra, escrita a lo largo de cinco años, evocan los hechos acontecidos en octubre de 2017 y a las manifestaciones y acontecimientos posteriores en Catalunya, mientras que en otros "recrea el ambiente" de su infancia y juventud en su ciudad natal.

En el poemario también recuerda a los "pobres músicos clásicos" enterrados en el Cementerio Central de Viena (Austria), como Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, y Johann Strauss.

Ha erigido entre sus referentes a los poetas José María Valverde, Gabriel Ferrater y Charles Baudelaire, y ha señalado que el título del poemario, 'Els movimients humans', está inspirado en un verso de 'La divina comedia' de Dante Alighieri y que en él explora "los impulsos y los desórdenes" del ser humano.

40 POEMAS Y DOS PIEZAS LARGAS

La obra aúna 40 poemas enmarcados por dos piezas largas con las que empieza y acaba el libro, 'Els moviments humans' y 'Fantasmes de la nit'; esta última pieza fue un encargo del director teatral Xavier Albertí, que le pidió un monólogo dramático sobre sus sensaciones acerca de la pandemia del Covid-19.

Para el poeta, sobre si podría ser su última obra: "Considerando que soy viejo y cada vez más vago, puede ser que sea el último. De hecho, durante muchos años será el último. No engañaremos a nadie si decimos que es el último. Si me vienen las musas, habrá otro. Pero mis musas se pueden retirar y no venir más", ha bromeado.

OBSERVACIÓN, SUTILEZA y SENSIBILIDAD

Su editor, el escritor y filólogo Jordi Cornudella, ha destacado que con esta obra el poeta cumple su objetivo de publicar un libro cada cinco años, y que este llega después de haber recibido el Premi Nacional de Cultura por "la consistencia más que probada" de su trayectoria.

Ha defendido que 'Els moviments humans' evoca al imaginario italiano y reúne versos "enormemente característicos de la manera de hacer de Narcís y de su capacidad de observación, sutileza, dicción y carga emotiva".

REEDICIÓN DE LEOPARDI

Para Cornudella, el poeta tiene la capacidad de moverse hábilmente entre la métrica estricta y el estilo libre, de crear imágenes sobreacogedoras y de "tocar las cuerdas que hacen vibrar las emociones".

La llegada a las librerías de 'Els moviments humans' coincide con la reedición de 'Cants' de Giacomo Leopardi (1789-1837), publicado por Edicions Proa, que reúne toda la obra poética del escritor del romanticismo italiano traducida por Comadira, que también firma el dibujo de la portada.