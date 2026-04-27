Natulim cierra 2025 con 24 millones de facturación, frente a los 14 millones de 2024

Archivo - David Weiss y Lluís Montull - NATULIM - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana de detergentes ecológicos en tiras Natulim cerró 2025 con una facturación de 24 millones de euros, frente a los 14 millones registrados en 2024, "reforzando un modelo de crecimiento basado en innovación de producto, control industrial y distribución omnicanal", informa la compañía este lunes en un comunicado.

Natulim, fundada por David Weiss y Lluís Montull, nació en 2021 sin financiación externa y en 2023 la compañía inauguró en Taradell (Barcelona) la primera fábrica de Europa de detergente en tiras sin plástico, con una capacidad de producción equivalente a 2,4 millones de lavados mensuales.

Actualmente, la empresa cuenta con 44 trabajadores en España y cerca de 100 colaboradores a nivel internacional, "consolidando una estructura híbrida que combina talento local y expansión global".

A nivel internacional, opera en 9 mercados europeos y latinoamericanos, y ha abierto nuevas líneas de negocio B2B (Business to Business) con producción para terceros en países como Alemania, Suiza o Francia.

SOSTENIBILIDAD

Asimismo, Natulim ha convertido la sostenibilidad "en una palanca operativa", ya que según datos de la compañía, su modelo ha permitido evitar hasta 100.000 kilos de plástico en 2025, con una previsión de 150.000 kilos en 2026.

Este 2026, la compañía prevé continuar ampliando su ecosistema de producto, con nuevas soluciones en limpieza del hogar e higiene personal, así como mejoras en formulación y experiencia de uso: "Estamos construyendo una alternativa real dentro del gran consumo, con productos de gran eficacia que responden a una nueva forma de consumir, saludable y sostenible", apunta Weiss.