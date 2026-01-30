Naver prevé "expandirse por Europa" desde Barcelona tras completar la compra de Wallapop

El ceo de Naver Europe, Seokjoo Han, y el ceo de Wallapop, Rob Cassedy. - DAVID CAMPOS

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El ceo de Naver Europe, Seokjoo Han, ha explicado este viernes que la multinacional surcoreana prevé "expandirse por Europa" desde Barcelona tras completar la compra del 100% de Wallapop, valorada en 600 millones de euros.

Así lo ha manifestado en una atención a los medios en Barcelona, acompañado del ceo de Wallapop, Rob Cassedy, en la que han detallado que la firma asiática ha invertido 377 millones por el 70,5% que le faltaba para hacerse con el 100% de la plataforma española tras adquirir el 29,5% entre 2021 y 2023 por un total de 190 millones.

Wallapop mantendrá su sede central en Barcelona, así como su plantilla de 300 trabajadores y su marca, y continuará operando bajo el liderazgo de su ceo, Rob Cassedy, después de llegar a un acuerdo y obtener la luz verde del 100% de inversores de la plataforma.

"Creemos firmemente en Wallapop, y a través de ella, esperamos expandirnos por más ciudades europeas desde Barcelona", ha destacado Han, quien sostiene que Naver aportará su conocimiento en la personalización de los servicios y aplicación de IA en la empresa de compraventa de segunda mano fundada en Barcelona en 2013.

Sin embargo, Cassedy ha hecho hincapié en que la estrategia principal de la compañía sigue poniendo el foco en el sur de Europa, una región que ha calificado de "uno de los mercados que más rápido están creciendo" en el continente, más allá de las oportunidades que genera en los ámbitos del comercio electrónico y la segunda mano.

UNOS RESULTADOS PARECIDOS A 2024

Wallapop facturó 101 millones de euros en el ejercicio fiscal del 2024, un 13% más respecto a los 89 millones de euros facturados en el año anterior, y obteniendo beneficios por primera vez en el mercado español desde que empezó a operar en 2013.

"2025 fue, una vez más, el mejor año de la historia en términos de ingresos. Estaremos alrededor de los 100 millones de euros de ingresos", ha puntualizado Cassedy.

Según el ceo de Wallapop, el año pasado la plataforma española aceleró "todas las métricas financieras clave en comparación con 2024" y mantuvo la senda de obtener beneficios en España.

El auge del consumo de segunda mano en España ha llevado al comercio de productos reutilizados a representar 13.800 millones de euros anuales (un 0,86% del PIB nacional), según el último informe 'La Red del Cambio', publicado por Wallapop y el ISDI en 2025.

FOCO EN EUROPA

Más allá de Asia, Han ha destacado que la multinacional está "intentando desafiar el modelo de negocio tradicional" en Europa, aunque reconoce que no es fácil transferir directamente sus servicios de búsqueda, comercio electrónico o pagos compitiendo con otros gigantes como Amazon, Google o Meta, en sus palabras.

En este sentido, ha puesto en valor haber encontrado en Wallapop "un actor local sólido con un gran número de usuarios y también un buen equipo".

"Hasta ahora, hemos invertido más de 500 millones de euros en una treintena de 'startups' europeas y creemos firmemente en el futuro de Wallapop", ha resuelto.