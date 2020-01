Niblett (Chatham House): los demás países "no permitirán" que EEUU y China concentren el dominio global

Publicado 18/01/2020 14:00:20 CET

Intervención de Robin Niblett durante la jornada del Cidob 'War & Peace in the 21st Century'

No prevé que la UE consiga un orden mundial tripolar: "No se construyó con este objetivo"

El director del think tank Chatham House-Royal Institute of International Affairs, Robin Niblett, ha opinado este sábado que EEUU y China no conseguirán concentrar el dominio global: "No creo que esto se convierta en un mundo de dos países. Los otros no permitirán que pase".

Lo ha dicho durante uno de los debates del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) dentro de su jornada 'Guerra y paz en el siglo XXI', centrada en el papel mundial de Europa, China y EEUU.

Niblett tampoco prevé que la Unión Europea consiga que el orden mundial sea tripolar, ya que la organización "no se construyó con este objetivo".

También ha puesto su confianza en las entidades infraestatales: "Mientras los estados mantengan a sus ciudadanos seguros, ciudades, empresas, individuos y la sociedad civil se organizarán para conseguir un resultado más positivo en el futuro".

Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, es un think tank independiente con sede en Londres que en 2020 alcanza su centenario.

UNA BIPOLARIDAD DIFERENTE

La directora del Programa Europa del Center for Strategic and International Studies (CSIS), Heather A. Conley, ha considerado que el mundo se dirige hacia un mundo bipolar que no se disputará entre China y EEUU, sino entre el autoritarismo y la democracia liberal.

"Los estados liberales no están consiguiendo dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, mientras que los autoritarios consiguen hacerlo porque controlan todo", y ha declarado que las democracias deben organizarse para cambiar esta situación.

También le preocupa que en Europa se considere "que los EEUU son el peor competidor y que los estados autoritarios dan estabilidad", y ha pedido que se resistan a adoptar esta perspectiva.

EUROPA ANTE CHINA Y EEUU

El director del Carnegie Moscow Center, Dmitri Trenin, ha dicho que el futuro depara una situación en que China y EEUU tengan una categoría superior a los demás: "Podría ser tripolar si la UE supiera cómo conseguirlo, pero Europa no se construyó para ser una gran potencia. Tendría que cambiar mucho".

Ha explicado que el mundo estará mucho más fragmentado y "el nacionalismo será más importante que formar parte de un bloque", lo que considera un gran problema porque puede fomentar la confrontación.

EEUU ANTE CHINA

El profesor de la Universidad China de Hong Kong, Shaoguang Wang, ha declarado que, aunque China haya superado a los EEUU en crecimiento económico, los estadounidenses no deben preocuparse porque no puede superarlos en "poder estructural".

"China tardará varias décadas en alcanzar a los EEUU, su poder militar es muy inferior, por ejemplo", y ha opinado que la prioridad para el país asiático debe ser sus problemas interiores y no el conflicto con otros países.