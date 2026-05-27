Niubó ve el acuerdo en Educación "bastante más cerca" que hace semanas

Archivo - La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha asegurado este miércoles que ve el acuerdo en Educación con los sindicatos mayoritarios que están en huelga "bastante más cerca" que hace semanas.

"Estas mesas que hemos hecho en las últimas semanas han servido para avanzar posiciones, han servido para establecer confianzas y yo creo que servirán para acabar de estabilizar y fortalecer el sistema educativo de los próximos años", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha explicado que, tras la reunión de este martes, se plantea otro complemento específico lineal para los docentes tutores y que trabajan en centros de máxima complejidad para "poder reconocer esta función pedagógica añadida".

También ha destacado otra de las posiciones que se acercaron este martes, con la reducción del tiempo para la retribución del 30% del complemento específico de los 4 años a los 3 años.

Niubó ha defendido el pacto con CCOO y UGT porque "en este acuerdo está la solución" y ha reiterado que el objetivo del Govern es que en él se puedan sumar las organizaciones sindicales en huelga.

Ha expresado que los maestros tienen motivos para ir a la huelga, aunque avisa de que estos "no son nuevos", y, sobre la escuela inclusiva, ha afirmado que puede funcionar mejor.

INFILTRACIÓN DE MOSSOS Y CENTROS EDUCATIVOS

Preguntada por la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes el pasado 6 de mayo, ha expresado que se enteró por los medios de comunicación y que pensó que "no era verdad".

En cuanto al plan piloto para introducir la figura de mossos en centros educativos, ha afirmado que la mitad de los 14 centros que en un principio se sumaron a la medida siguen con el plan y que la otra mitad se dieron de baja por el "ruido mediático".

ZAPATERO

Sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso 'Plus Ultra', ha señalado que tiene "confianza" en el exmandatario y ha pedido respetar su presunción de inocencia.

Respecto a la continuidad de la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado que hay un Ejecutivo "fuerte que conviene mucho a Catalunya".