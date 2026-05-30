Niubó ve el acuerdo con Ustec y Aspepc como "un salto de gigante" en las mejoras a docentes

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha destacado que el acuerdo con Ustec·Stes y Aspepc·Sps de este viernes en la mesa sectorial supone "un salto de gigante en la mejora de las condiciones laborales de los docentes" de Catalunya, y que se concreta en un nuevo complemento de mejora educativa.

En un mensaje en 'X' posterior a la mesa, recogido ya este sábado de madrugada por Europa Press, la titular de Educación ha agradecido el esfuerzo de los sindicatos firmantes, y sobre el nuevo complemento, dice que, junto al específico, "situará a los docentes catalanes entre los mejor retribuidos de todo el Estado".

Ha destacado avances como la incorporación de 6.413 profesionales de apoyo para la escuela inclusiva en los próximos años, las 5.000 plazas para cátedras o la compensación de los estadios, y añade: "Después de muchas horas de diálogo, negociación y generosidad por parte de todos, la educación en Catalunya hace un punto de inflexión y encara con fuerza la mejora de la próxima década".