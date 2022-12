NOFX ofrecerá dos conciertos en mayo en Barcelona en el inicio de su gira de despedida

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de punk rock californiano NOFX ofrecerá dos conciertos el 19 y 20 de mayo el Poble Espanyol de Barcelona en el inicio de su 'Final Tour', en el que recorrerán 40 ciudades e interpretarán 40 canciones tras 40 años de carrera, ha informado la promotora HFMN Crew en un comunicado.

Los conciertos en Barcelona, únicos en España, tendrán un formato especial ya que además de interpretar grandes éxitos, en el concierto del 19 de mayo interpretarán sus álbumes 'So long and thanks for all the shoes' y 'White trash two heads and a bean' y en el el del 20 'Punk in drublic' y 'Wolves in wolves clothing'.

Las entradas para los dos conciertos en Barcelona se pondrán a la venta el 20 de mayo, y la promotora ha añadido que la banda liderada por Fat Mike visitará en 2023 otras cinco ciudades en toda Europa.