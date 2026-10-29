Nogueras (Junts) reclama al Gobierno asumir responsabilidades y no pasarlas a terceros

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reclamado este jueves al Gobierno asumir responsabilidades y no pasarlas a terceros tras el accidente de trenes en Toledo.

"Ante la tragedia en la que estamos, lo que debe hacer un Gobierno y lo que debería hacer este Gobierno es asumir las responsabilidades y no pasar estas responsabilidades a terceros, y más cuando se trata de un tema de seguridad", ha destacado en un video enviado por el partido a los medios.

Según Nogueras, la gente cada vez se siente más insegura en más ámbitos, no sólo en el tema de las infraestructuras: "Y en pleno siglo XXI, en materia de seguridad, no debería depender la seguridad de las personas de que nunca nadie se equivoque, y aquí es donde nos quiere llevar este Gobierno".