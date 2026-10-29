Nogueras (Junts) reclama al Gobierno asumir responsabilidades y no pasarlas a terceros

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Toledo

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press
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Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 18:01
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BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reclamado este jueves al Gobierno asumir responsabilidades y no pasarlas a terceros tras el accidente de trenes en Toledo.

"Ante la tragedia en la que estamos, lo que debe hacer un Gobierno y lo que debería hacer este Gobierno es asumir las responsabilidades y no pasar estas responsabilidades a terceros, y más cuando se trata de un tema de seguridad", ha destacado en un video enviado por el partido a los medios.

Según Nogueras, la gente cada vez se siente más insegura en más ámbitos, no sólo en el tema de las infraestructuras: "Y en pleno siglo XXI, en materia de seguridad, no debería depender la seguridad de las personas de que nunca nadie se equivoque, y aquí es donde nos quiere llevar este Gobierno".

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