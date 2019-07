Una nueva cirugía de fusión vertebral permite operar por endoscopia y con anestesia local

Publicado 22/07/2019 13:21:27 CET

Cirujanos de Barcelona han logrado hacer una cirugía de fusión de la columna lumbar de forma percutánea, a través de una incisión de 1,5 centímetros, con una sedación leve y anestesia local que ha permitido a los pacientes estar despiertos durante la intervención, con un postoperatorio más rápido y el alta a las 24 horas.

Se trata de una "primicia mundial" de un equipo del Morgenstern Institute of Spine (MIS) del Centro Médico Teknon, que ha estudiado este nuevo abordaje y ha descubierto que los resultados son comparables a los de la cirugía clásica de la columna, pero con mejoras para su calidad de vida, ha publicado 'Clinical Spine Surgery' y 'The Spine Journal'.

El autor de la técnica y líder del equipo, Rudolf Morgenstern, ha destacado que "una incisión mucho menor y una recuperación postoperatoria mucho más rápida, que hace posible dar el alta a los pacientes en menos de 24 horas, convierten este procedimiento en el futuro método quirúrgico a utilizar en la cirugía de fusión de la columna vertebral", ha explicado en un comunicado este lunes Quirónsalud.

Esta operación, la artrodesis vertebral, consiste en la fusión permanente de dos o más vértebras en la columna para que no haya movimiento entre ellas, con lo que se elimina o disminuye el dolor que se genera desde el disco intervertebral y las facetas lumbares.

Ha cooperado en este trabajo la Universidad de Yale, y los resulyados también se han presentado en el 33 Congreso North American Spine Society.

El nuevo abordaje percutáneo que proponen los cirujanos del MIS supone un paso más allá en la cirugía moderna de la columna vertebral. Gracias a innovadores instrumentos quirúrgicos

desarrollados por los cirujanos del MIS, es posible implantar una caja expandible de titanio que

ayude a estabilizar y fusionar el disco intervertebral. Esto permite restaurar la altura del disco

intervertebral y liberar los nervios que producen el dolor lumbar y ciático.

"Pero, a diferencia de la cirugía convencional, no se cortan los tejidos, sino que se dilatan. Así

no es necesario hacer ni disección muscular ni resección ósea, reduciendo la agresión al

paciente. Así es posible que a las pocas horas ya puedan deambular y en menos de 24 horas se

les pueda dar el alta hospitalaria", continúa explicando el Dr. Morgenstern. Para poder

introducir la caja expandible en el disco intervertebral sin resecar los tejidos del paciente, se

utiliza la endoscopia y la fluoroscopia intraoperatoria. De esta forma el cirujano es capaz de

navegar hasta alcanzar su objetivo en el disco lumbar de una forma mucho más precisa y

menos agresiva.

Para llevar a cabo esta intervención es necesario hacer una incisión en la piel de solo 1,5 cm.

Esto hace que no sea necesaria una anestesia general del paciente. Con una simple anestesia

local para la piel en la zona de la intervención y una mínima sedación que permita mantener la

consciencia del paciente es posible realizar todo el proceso. De esta forma también se reducen

los riesgos asociados con una anestesia profunda.