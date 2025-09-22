Nueva edición del Programa Primer para incentivar la creación de startups en Catalunya

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generailtat ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Primer de emprendeduría territorial especializada para incentivar la creación de startups en Catalunya, informa este martes la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado.

En esta edición, con un presupuesto de 1,7 millones de euros y la cofinanciación del Fondo Social Europeo, participarán 32 preaceleradoras vinculadas a 46 entidades de 17 comarcas de Catalunya y el programa prevé beneficiar a 520 personas.

Estos datos superan los resultados de la edición de 2024, cuando el Programa Primer contó con 475 participantes a través de 27 preaceleradoras y, como resultado, se crearon 28 nuevas empresas emergentes.

El programa responde al reto del Govern de impulsar una "emprendeduría de impacto que amplíe en toda Catalunya el efecto del hub tecnológico de Barcelona de concentración de empresas emergentes".

A través de una oferta de formación y mentoría especializada (que en esta edición se acerca a las 7.500 horas en global), el objetivo final es incentivar la creación de nuevas empresas emergentes.

El Programa Primer 2025 cerrará en diciembre con la celebración de un Demo Day, donde se seleccionarán los seis mejores proyectos emprendedores de esta edición y, como premio, todos ellos tendrán la oportunidad de realizar un pitch en el 4YFN de 2026.